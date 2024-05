Für wen ist welche Therapieform richtig?

1. Ich merke, dass irgendwas nicht stimmt. Was jetzt?

Der erste Schritt ist die Selbsterkenntnis, dass ein Problem vorliegen könnte. Je früher das geschieht, desto besser, sagt Samy Egli. Er ist leitender Psychologe der psychiatrischen Klinik am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Denn durch frühe Interventionen könne man eine Chronifizierung verhindern – und so den Leidensdruck von Anfang an verringern, sagt er. »Wenn Sie bemerken, dass sich über Wochen oder sogar Monate etwas in Ihrem Leben zum Negativen entwickelt – Ihre