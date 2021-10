So lässt sich im Alltag viel Wasser sparen

129 Liter Trinkwasser hat jeder Mensch in Deutschland an jedem Tag des vergangenen Jahres im Schnitt verbraucht, schätzt der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft – vier Liter mehr als im Vorjahr, wegen des vielen Händewaschens und der Zeit im Homeoffice. Diese 129 Liter sind allerdings nur das Wasser, das aus den Leitungen floss, also der direkte Wasserverbrauch. Indirekt, für die Herstellung von Lebensmitteln, Kleidung oder Elektrogeräten, verbrauchte jeder und jede laut dem Water Footprint Network täglich noch einmal 3900 Liter.