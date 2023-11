Sie gilt als Großmeisterin der Farben: Leatrice Eiseman leitet seit knapp vierzig Jahren das Color Institute des US-Unternehmens Pantone, das mit seinem Farbsystem die Welt der Farben katalogisiert – der Name Pantone steht inzwischen sinnbildlich für die Vielfalt an Farben, die Designerinnen und Grafikern zur Verfügung stehen. Zum Interview mit dem »SZ-Magazin«, das per Videotelefonie geführt wurde, erscheint Eiseman mit einem farblichen Akzent auf dem Bildschirm.

SZ-Magazin: Frau Eiseman, Sie tragen ja heute ein ganz schön knallig rotes Kleid.

Leatrice Eiseman: Ich habe mir heute Morgen gedacht: Rot, das hat doch was Aufregendes. Rot ist dynamisch, optimistisch, hat ein hohes Energielevel und ist sehr mutig. Die Farbe gibt Ihnen einen richtigen Boost. Ich trage auch die passende Brille, die habe ich extra einem Autolackierer gegeben, um diesen knallig roten Ton zu bekommen. Das hat nicht nur auf Sie selbst eine Wirkung: Wenn andere Menschen Sie in Rot sehen, erhöht das auch deren Energielevel.