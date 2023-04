»Ich denke mit den Händen«

Man hätte Martino Gamper gern in seiner selbst gebauten Londoner Atelierwohnung besucht, wo er seit 25 Jahren lebt, zum Zeitpunkt des Interviews befindet sich der gebürtige Südtiroler aber gerade in seinem Zweitwohnsitz auf Aotea, einer kleinen Insel im Norden Neuseelands. Das Gespräch findet per Videokonferenz statt – auf Deutsch. Gamper, 51, gilt in der Designbranche als Ausnahmeerscheinung, weil er mit seinen Entwürfen zwischen Design, Kunst und Handwerk vermittelt. Bekannt wurde er 2007 mit seiner Aktion »100 Stühle in 100 Tagen«