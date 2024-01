Paola Antonelli, 60 Jahre alt, ist mehr als nur die Chefkuratorin für Design und Architektur im Museum of Modern Art, kurz MoMA, in New York. Als unermüdliche Buchautorin, Rednerin und Aktivistin zählt sie auch zu den wichtigsten Vordenkerinnen auf diesen Feldern. Gestaltung ist für sie nicht bloß Form und Funk­tion, schöne Möbel und gute Ingenieurskunst, ­sondern greift in alle Bereiche des Daseins, ist Auftrag zum Wandel. Das zeigt auch Life Cycles, ihre aktuelle Ausstellung im MoMA, in der Designerinnen und Designer Antworten suchen auf die größte Herausforderung der Zeit: den Klimawandel. Das Gespräch mit dem SZ-Magazin findet per Videocall statt.