Hey KI, mach meine Fotos schöner!

Unser Autor Christoph Koch findet, der beste Weg, um Künstliche Intelligenz zu verstehen, ist sie spielerisch anzuwenden. In seiner Kolumne »Auf Knopfdruck« stellt er in den nächsten Wochen immer mittwochs einen Bereich vor, in dem KI jetzt schon das Leben erleichtern kann. Folge 1 Bildbearbeitung.