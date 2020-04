»Doch, du kannst noch etwas tun«

Die Stimmung ist anders, nicht wahr? Die ersten zwei Wochen, das war noch dieses Das-schaffen-wir und Komm-wir-halten-alle-zusammen. Aber diese Tage merke ich deutlich: Alle fangen an, ein bisschen am Rad zu drehen. Viele sind gereizt. Andere traurig. Die Stimmung ist nicht mehr so wie noch vor zwei oder drei Wochen.