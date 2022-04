Auf nach Aurica?

Kürzlich beschloss ich beim morgendlichen Erwachen, meine Kenntnisse, die Erdgeschichte betreffend, seien zu gering. Sofort nach dem Frühstück stürzte ich mich in die Lektüre globalhistorischer Werke, darunter Alfred Wegeners 1915 erschienenes Buch Die Entstehung der Kontinente und Ozeane. Bereits mittags war ich in der Lage, Bruno, meinem alten Freund, am Telefon ausführlich vom Urkontinent Pangaea zu berichten, der alle Landmassen der Erde zusammenfasste und vom weltumspannenden Ozean Panthalassa umgeben war.

Wann war das?, fragte Bruno.

Ich spreche