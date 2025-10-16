Die Macht der Ohnmacht

Kürzlich flogen wieder Drohnen herum, und erstens dachte ich: Warum? Warum lässt jemand Drohnen über einem Flughafen kreisen, blockiert den Flugverkehr, verursacht Millionenschaden und lässt Menschen in Abflughallen schlafen? Zweitens war mein Gedanke: Warum nicht? Warum schießen wir die Drohnen nicht ab? Warum sind wir nicht in der Lage, so etwas zu verhindern?

Die Antwort auf die erste Frage ist einfach: Jemand tut das, weil er es kann. Könnte er es nicht, würde er es nicht tun. Er will uns seine Macht demonstrieren und unsere Ohnmacht vor Augen führen. Das Warum nicht? lässt sich, wenn ich alles richtig verstanden habe, wie so oft damit beantworten, dass alles eben nicht so einfach ist. Die Polizei dürfte die Drohnen vom Himmel holen, kann es aber noch nicht, sie muss erst die richtigen Waffen besorgen. Die Bundeswehr hat sie und könnte es, darf es aber nicht. Man muss das Rechtliche regeln, das dauert.