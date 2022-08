Kofferlos glücklich

Hier die Geschichte zweier Musikinstrumente, die Andy Irvine gehören. Andy ist ein berühmter irischer Folkmusiker, im Juni wurde er 80. Bei den Instrumenten handelt es sich um eine Bouzouki-Gitarre und eine Alt-Mandoline von höchster Qualität, zusammen 16 000 Euro wert.

Irvine flog am 29. Juni zum Skagen Festival in Dänemark, von Dublin über Frankfurt, Kopenhagen und Aalborg, wo er heil ankam. Nicht so die Instrumente. Sie waren unauffindbar, verloren gegangen auf drei Flügen. Irvine musste sich fürs Konzert Instrumente leihen, die