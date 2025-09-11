Autodieb in Badehose

Ich ging schwimmen im See, morgens um halb acht. Wenn ich das tue, stelle ich mein Auto auf einen kleinen Parkplatz hundert Meter vom Badesteg entfernt, ziehe mich bis auf Badehose und einen Pullover aus, lasse meine Habseligkeiten im Wagen und gehe hinunter zum Ufer, nur mit einem Korb, in dem sich ein Handtuch, eine weitere Badehose zum Wechseln sowie der Autoschlüssel befinden. Dann schwimme ich eine Dreiviertelstunde, mehr oder weniger allein im Wasser, und kehre zurück. Als ich diesmal