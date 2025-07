Vom Weltgrusel erfasst

Was die Welt angeht, so unterscheiden wir ihre natürlichen und ihre künstlichen Teile. Natürlich ist der Mensch in seiner jeweils einzelnen Erscheinung, künstlich hingegen sind mit zunehmenden Alter viele seiner Bestandteile: Zähne, Knie, Hüften, Haare. Je älter wir werden, desto höher ist der Prozentsatz von Künstlichkeit in uns. Hundert Prozent werden es aber nie, vom US-Präsidenten abgesehen, der nur aus Haarspray und einer erd­ähnlichen orangenen Substanz, die seine Haut ersetzt, besteht.

Was für den Menschen im Einzelnen gilt, kann man