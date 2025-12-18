Der Kaffee des Entsetzens

Vor Kurzem fuhr ich mit dem Auto nach Wien. Natürlich wäre ich lieber mit der Bahn gereist, aber schon lange vorher konnte ich in keinem Zug wienwärts einen Sitzplatz auftreiben, da blieb nur der Wagen. Da mich längere Autofahrten müde machen, stoppte ich in Österreich an einer Raststätte, um einen Cappuccino zu trinken. Der Kaffee war gut, überhaupt war es hübsch in dem Lokal, von dessen Fenstern aus man einen Panoramablick auf einen See hatte. Wie schön es hier ist,