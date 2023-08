Neulich beobachtete ich einige Möwen, die über meinem Kopf dahinsegelten, sich mal so, mal so in den Wind legten, mal fielen, mal stiegen. Ich dachte natürlich, wie schön es sein muss, eine Möwe zu sein, und dann dachte ich auch, dass die Möwe wahrscheinlich das Gleiche dachte: Wie schön, dass ich eine Möwe bin!

Mit Sicherheit beobachtete übrigens die Möwe auch mich, und also dachte ich weiter: Was die Möwe wohl empfindet, wenn sie mich sieht: Mitleid? Oder so etwas