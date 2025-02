Goodbye, America

Ich weiß nicht, wie es kam, dass ich nach der Rede, die der US-Vizepräsident James David Vance bei der Sicherheitskonferenz in München hielt, auf der Internetseite des Sozialdienstes der Bundeswehr landete, aber es war so. Es gibt dort ein Betreuungsportal, es ist für Soldaten und ehemalige Soldaten gedacht, so einer bin ich. Jedenfalls stand da die Überschrift Wie überstehe ich eine Trennung? So war es nach der Rede von James David. Ich habe plötzlich eine Trennung zu überstehen. Auf der Sozialseite liest man: »Eine Trennung vom Partner, ganz egal, wie sie abläuft, ist immer mit Trauer und einem Einbruch im Selbstwertgefühl verbunden.«