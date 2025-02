Meinungsbildung per Zeitmaschine

Was er von Zeitreisen halte, fragte ich Bruno, meinen alten Freund. Er antwortete, dass er sich eine Reise zum vergangenen Freitag wünsche. Da habe er mit seiner Frau beim Italiener gegessen und sei danach mit ihr ins Theater gegangen. Im Restaurant habe er lange zwischen einem Kürbisrisotto und den Spaghetti mit Vongole geschwankt. Die Entscheidung sei zugunsten der Spaghetti gefallen, was aber eine so grässliche Übelkeit zur Folge gehabt habe, dass er das Theater habe verlassen müssen und tags darauf