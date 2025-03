Ich bin, also weiß ich

In Zoran Terzićs Buch Idiocracy – Denken und Handeln im Zeitalter des Idioten las ich den Witz vom Mann, der eine Atombombe am Seil hinter sich herzieht. Als ihn jemand darauf anspricht, dass die Bombe explodieren könnte, antwortet er: »Kein Problem, ich habe noch eine zweite.«

Damit ist alles über den aktuellen amerikanischen Präsidenten gesagt. Ich könnte Schluss machen. Aber die Seite muss gefüllt werden, sonst geben sie mir das Geld nicht.

Idiocracy, Idiotenherrschaft, ist auch ein Film aus dem Jahr 2006, der im Jahr 2505 spielt. Die amerikanische Gesellschaft ist zu dem Zeitpunkt so verblödet, dass nichts funktioniert und Wasser durch einen grünen Softdrink namens Brawndo ersetzt worden ist, weil dessen Werbespruch lautet: »In Brawndo steckt, was Pflanzen schmeckt – es enthält Elektrolyte!« Leider sind Elektrolyte Salz­lösungen, alle Pflanzen verdorren undsoweiter, blablabla, kein Wort mehr, vielleicht will sich jemand den Film anschauen. Wir sehen eine Gesellschaft, die unfähig ist, Probleme zu lösen. Das kommt einem bekannt vor, was?