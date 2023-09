Seht her, ich paddle!

Ich schwamm im Schlachtensee in Berlin. Zuerst kraulte ich am baumbestandenen Ufer entlang, dann in die Mitte des schlauchförmigen Gewässers, das mit anderen Seen, die schöne Namen wie Hundekehlesee oder Krumme Lanke tragen, zur Grunewaldseenkette gehört.

Das Wetter war schön, das Wasser glatt und still und grün und sauber. Nachdem ich eine halbe Stunde geschwommen war, schob ich die Schwimmbrille hoch und sah mich um. An Tagen wie diesen ist das ein herrlicher Moment, die Blicke ins Grün, das Schweben