Eigentlich fand ich es immer sehr charmant, dass jeder Buchstabe in Deutschland noch einen richtigen Namen hat, dass unser liebes G also ein Gustav ist und das P eine Paula. Sodass man zum Beispiel meinen Vornamen korrekt Anton Xanthippe Emil Ludwig buchstabiert, also in Deutschland jetzt: nach der zur Zeit gültigen Buchstabiertafel DIN 5009. In der Schweiz wäre ich aber Anna Xaver Emil Leopold (man nutzt dort eine andere Tafel), und im internationalen Buchstabierwesen – zum Beispiel der NATO – dürfte ich mich Alfa X-Ray Echo Lima nennen.