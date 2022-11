Bis(s) zum Motorschaden

Seit Jahrzehnten wohnen wir mitten in der Stadt. Hier gibt es viele Menschen, aber auch etliche Tiere, junge, quicklebendige Hunde, uralte, greisenhafte Hunde auf steifen Beinen, mittelalte Normalhunde in ihren besten Jahren. Tauben natürlich, unablässig in Liebesspiele verstrickt, Krähen, Elstern. In vielen Wohnungen leben Katzen. Manchmal sehe ich eine Maus umherhuschen, auch kreuzte neulich eine Riesenratte meinen Weg. Von Ameisen, Fliegen, Mücken, Wespen, Kakerlaken, Silberfischchen zu schweigen.

Jedoch: Den Marder sah ich nie.

Er ist aber da.

Oft ist die