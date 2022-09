Es kommt die Zeit, da werden wir die Toilette mit Chianti spülen

Wir waren einige Tage in Berlin. Ein Freund hatte uns eine kleine Wohnung in Kreuzberg zur Verfügung gestellt. Als wir tagsüber an einem Weinladen vorbeikamen, kauften wir eine Flasche. Die wollten wir abends in Ruhe trinken.

Um 21.30 Uhr begann ich, einen Korkenzieher zu suchen. Ich fand keinen, nirgends. Der Mann hatte Wein, er hatte sogar einen Vakuumierer, um halb volle Weinflaschen zu verschließen. Aber einen Korkenzieher hatte er offensichtlich nicht. Vielleicht bewahrte er ihn in einer Sockenschublade oder einer