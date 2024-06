In Wolken tauchende Weimaraner

Heute wollen wir uns vorstellen, wie die Welt aussähe, wenn Hunde fliegen könnten. Laien werden einwenden, es gebe fliegende Hunde, Flughunde. Dem ist zu entgegnen, dass Flughunde so wenig Hunde sind, wie eine Erdnuss zu den Nüssen zählt. Sie ist eine Hülsenfrucht, die tut, als wäre sie eine Nuss. In Wahrheit ist sie der Erbse näher als der Walnuss (die mit einem Wal auch nichts zu tun hat). Aber wer will eine Erbse sein? Also nennt sich die Erdnuss eben