Die Routine des Entsetzens

Liege ich falsch, wenn ich eine gewisse Kälte fühle, mit der man in Deutschland auf das Massaker der Hamas in Israel reagiert?



Als islamistische Terroristen am 11. September 2001 ihre Flugzeuge in die Türme des New Yorker World Trade Centers lenkten, als Killer derselben Gesinnung Anfang 2015 die Redaktion von Charlie Hebdo massakrierten, als im November desselben Jahres weitere Verbrecher im Pariser Bataclan, auf den Terrassen einiger Cafés und Restaurants und vor dem Stade de France wüteten, da war die Trauer auch hier überall zu spüren. Und viele waren ja auch stolz darauf, zum Beispiel eine Je suis Charlie-Plakette zu tragen, in den sozialen Medien zu posten oder was weiß ich damit zu tun.