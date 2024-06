Wer arbeitet, wenn alle in Rente sind?

Wie wäre es, denke ich, wenn Folgendes geschähe?

Sollten demnächst wieder ein paar Salon-Nazis bei Champagner und Häppchen einen ihrer gemütlichen Remigrationsabende veranstalten oder Suffbrüder und -schwestern auf Sylt oder anderswo heitere Ausländer-raus-Choräle anstimmen oder sollte irgendein Wutgesicht fordern, man müsse endlich die Grenzen dichtmachen, so schlage ich vor: Auf der Stelle und ohne Vorwarnung legen alle deutschen Bürgerinnen und Bürger mit einem sogenannten Migrationshintergrund sowie sämtliche Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland die Arbeit für eine Woche nieder. Sie tun nichts, gehen vor die Tür, halten ein Migrants for Future-Plakat vor der Brust. Warten, was geschieht.