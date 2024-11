Wladimir und Donald, die Schrecklichen

Was Iwan den Schrecklichen angeht, den ersten russischen Zaren, so las ich, sein Beiname laute auf Russisch Grosny, was nicht automatisch mit schrecklich identisch sei. Grosny, schreibt Detlef Jena in Die russischen Zaren in Lebensbildern, »das kann auch streng, furchtbar, fürchterlich oder drohend heißen«.

Wie dem auch sei, ein netter Kerl war er in keinem Fall. Fünf Wochen lang wüteten 1570 seine Schergen, die Opritschniki, in den Städten Nowgorod, Pskow und Twer und hinterließen Tausende von Toten und Verstümmelten, nur ein Beispiel von vielen, dass schrecklich im Fall Iwans nicht die schlechteste Übersetzung für Grosny ist.