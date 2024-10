Wie man es schafft, große Gefühle zu faken

Bianca Nawrath, 26, ist Schauspielerin und hat schon mit Judy Dench in Six Minutes To Midnight gespielt, sie trat in den Netflix-Produktionen »Inventing Anna« und »Old People« auf. Ab 2025 ist sie regelmäßig in der Serie Wapo Duisburg im Ersten zu sehen. Sie hat polnische Wurzeln, ist in einem Berliner Plattenbau aufgewachsen, hat einen Bachelor in Journalismus gemacht und mehrere Romane veröffentlicht. Hier erzählt sie in den kommenden Wochen vom Leben hinter und vor der Kamera.

