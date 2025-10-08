»Mit dem Kochen kam die Lebenslust zurück«

SZ-Magazin: Frau Rebo, was hat Ihnen Essen als Kind bedeutet?

Shabnam Rebo: Vergnügen und Trost zugleich. Deswegen war ich auch ein bisschen moppeliger. Für mich war Essen die Heimat, die ich als Kind verlassen musste. Meine Eltern sind mit mir aus Iran geflohen. Ich liebte deshalb als Kind die persische Küche, etwa Kotlet, das ist eine Art ausgebackene Frikadelle, die mein Vater sehr gut zubereitete. Oder Lubia Polo, Reis mit grünen Bohnen. Aber ich habe nicht nur gute Erinnerungen an diese Gerichte.



Warum?

Ich bin in Trier groß geworden, einer kleinen Stadt mit wenigen Ausländern. Als Migrantenkind stand ich immer zwischen der persischen und deutschen Kultur. Ab und zu wurde ich dafür getriezt, was ich esse, wie ich aussehe und wie ich mich kleide. Einmal gab mir meine Mutter ein Kuku-Sandwich mit in die Schule, ein persisches Kräuteromelette in Brot. Heute findet man ein solches Gericht bei Ottolenghi, aber damals fragten mich meine Mitschüler, ob ich Heuschrecken auf dem Pausenbrot hätte.