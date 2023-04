Ein Hoch auf das Helle

1. Helles so beliebt wie nie zuvor

Bayern gilt als das Bierland schlechthin. Spitzenreiter der süddeutschen Sude ist das Helle, das in keiner Wirtschaft, in keinem Biergarten und auch in keiner Bar fehlen darf. Inzwischen wächst der Erfolg über den Weißwurst-Äquator hinaus: Immer mehr Brauereien auch im Norden wagen sich an den süffigen Bierstil. Die wachsende Beliebtheit beweisen Zahlen des Deutschen Brauerbunds. So steigt der Marktanteil des Hellen in Deutschland auf fast zehn Prozent – wobei knapp 70 Prozent des Ausstoßes immer noch auf Bayern und Baden-Württemberg fallen.