Bouillabaisse kochen wie in Südfrankreich – geht das?

Was dem Exilbayern der Schweinebraten, ist für mich die provenzalische Fischsuppe. Nicht dass ich aus Südfrankreich stammen würde, es ist nur mein Urlaubsheimatland, und früher gehörte die Soupe de Poisson à la Provençale zu den billigsten Gerichten in den Restaurants, sie kam in einer Terrine auf den Tisch, war rostrot und hatte die Konsistenz einer Bouillon. Es waren keine Fisch- oder Gemüsestücke darin, aber sie schmeckte intensiv nach allem, was im Meer so herumschwimmt. Dazu gab es geröstetes Baguette in Scheiben, geriebenen Gruyère und Rouille, eine scharfe, rosafarbene Mayonnaise, die man auf das Brot schmierte. Darauf streute man Käse und legte das Ganze in die Suppe.