16. August 2023

Essen und Trinken

»Kalte Suppen wie Gazpacho sind im Sommer ideal«

In Deutschland kommt die Hitze zurück, in Madrid sind die Menschen derzeit an Temperaturen um die 40 Grad gewöhnt. Eine Köchin und eine Ernährungsberaterin aus der spanischen Hauptstadt erklären, wie sie sich während einer Hitzewelle ernähren, um den Körper zu entlasten. Mit Rezepten.