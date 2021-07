Wie ich nach Gefühl backen lernte

Als mein Sohn zwei Jahre alt wurde, sollte es in der Krippe Kuchen geben, selbstgemacht natürlich, andere Eltern hatten vorgelegt. Ich hatte nicht gebacken oder mit Gebäck zu tun gehabt, seit ich meiner Mutter bei den Weihnachtsplätzchen geholfen hatte, was ich sehr gern tat, vor allem, weil ich, wie fast jedes Kind, den rohen Teig so mochte. Und übrigens auch sehr gut vertrug.

Trotzdem: Backen hatte mich seitdem, im Gegensatz zum Kochen, nie sonderlich interessiert. Ich kaufte eine Dr.-Oetker-Fertigmischung für