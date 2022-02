»Wer intuitiv isst, entkommt dem Kreislauf«

SZ-Magazin: Frau Fiechtl, zu Beginn ein Geständnis: Kurz vor unserem Zoom-Interview bin ich hier bei mir zu Hause mit einem Löffel in der Hand zum Kühlschrank gegangen, habe das Nutellaglas herausgeholt und vier, fünf Mal gelöffelt – dabei habe ich heute morgen ordentlich gefrühstückt. Was war da los in meinem Kopf?

Cornelia Fiechtl: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil die Dinge sich bei jedem anders äußern. Aber Hunger war es wohl nicht, der Sie zum Nutellaglas gebracht hat. Was wir wissen: Dass unsere Emotionen eine große Rolle spielen beim Essen. War Ihnen vielleicht langweilig?