Anfang des Jahres hat die Redaktion ihre Lieblingsküchenhelfer vorgestellt und die Leser dazu aufgerufen, ebenfalls ihre besten Geräte mit uns zu teilen. Im zweiten Teil unseres Küchenhelfer-Specials stellen wir nun die Empfehlungen der Leser vor. Übrigens: Falls Sie künftig keine Rezept-Geschichten mehr verpassen möchten, können Sie sich hier für unseren kostenlosen Newsletter anmelden:



Robert Volpert: Mein Austernmesser hatte ich mir für circa 5 Euro gekauft, weil ich frische Austern geschenkt bekommen hatte und sie fachgerecht öffnen wollte. Nach dem Verzehr wusste ich, dass ich wohl keine Austern mehr essen werde und wollte das Austernmesser eigentlich entsorgen. Aus welchen Gründen auch immer blieb es in der Schublade und ich benutze es häufig: zum Anheben von festsitzenden Deckeln, als Schraubendreher, wenn ich zu bequem bin, den Werkzeugkasten zu holen, als Hebel, als Eispickel zum Spalten von gefrorener Butter oder wenn mal was klemmt. Die kurze, stabile und recht stumpfe Klinge und vor allem der Handschutz prädestinieren dieses Teil, DER Dauerbrenner in meiner Küche zu werden.