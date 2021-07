Gestern Abend mal wieder zu viel getrunken? Macht nichts, zum Frühstück ein bisschen Açai-Pulver gegen die Hautalterung und Goji-Beeren für das nötige Vitamin-C ins Müsli, das gleicht den Exzess wieder aus. Mit wenig Aufwand seinem Körper Gutes tun – das ist jedenfalls das Heilsversprechen der sogenannten Superfoods. »Forever beautiful« heißt ein Nahrungsergänzungsmittel, in dem all das Vitamin C und die Antioxidantien von Chia, Açai, Maqui, Acerola, Maca und Blaubeeren vereint sein sollen, ein anderes Pulver verspricht zu entgiften und die