Erste Sahne

Für ein gutes Stück Torte kann man schon mal etwas Aufwand betreiben. In diesem Fall: Man braucht ein bergtaugliches Auto, gute Nerven und etwas Zeit. Man startet in Freiburg im Breisgau, ganz im Südwesten der Republik, von dort geht es in Serpentinen hinauf auf einen Pass mit dem Namen »Notschrei«, an einem Wasserfall vorbei hinab in ein Flusstal, dem man eine Weile folgt, ehe man über die nächste Bergstraße aufwärts fährt, zwischen dicht stehenden Fichten rechts abbiegt, bis das Dunkel