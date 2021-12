Was bedeutet Ihnen der Sonntag?

Rita Falk

»Bei meiner Oma war der Sonntag klassisch. Kirche, Kaffee-Kuchen, Verwandtenbesuch, Sonntagsspaziergang. Oder wir sind in die Berge gegangen, mit Butterbroten und Sunkist im Rucksack. Ich habe bis zum achten Lebensjahr in Oberammergau gelebt, dann sind wir umgezogen, erst nach München, später nach Landshut. Das war furchtbar, ich bin mir vorgekommen wie entführt. Bis ich zwanzig war, bin ich in jeder freien Minute nach Oberammergau zur Oma. Ich war ein richtiges Küchenkind, habe gern bei der Oma und der