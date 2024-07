Wie man mit Tomaten mehr Würze ins Essen bekommt

SZ-Magazin: Herr Hessl, wo haben Sie die bisher besten Tomaten gegessen?

Richard Hessl: Die besten meines Lebens hat man mir in Moskau und in Murmansk serviert, so etwas habe ich in Österreich und Deutschland nie bekommen.

Wo kamen die denn her?

Aus Usbekistan. Ich versuche immer noch, die Sorte herauszufinden, und hoffe, das Saatgut irgendwann zu bekommen. Wir haben eine kleine Gemüsemanufaktur in Villach, die für uns Salate und Kräuter anbaut. Wenn ich dieses Saatgut bekomme, baut der Gärtner diese Tomatensorte für mich exklusiv an. Der Geschmack dieser Tomate war genial. Dabei hatte ich bis vor wenigen Jahren gar keine gegessen.