»Torten können auch Kunst sein«

SZ-Magazin: Sie sind Deutschlands bekannteste Tortendesignerin und stehen für aufwändig gestaltete und dekorierte Motivtorten. Was macht für Sie deren besonderen Reiz aus?

Bettina Schliephake-Burchardt: Die sind einfach etwas ganz anderes als das Stück Torte, das ich mir vielleicht mal zwischendurch in der Konditorei kaufe. Eine dekorierte Torte wird ja meistens verschenkt oder für einen besonderen Anlass hergestellt, zum Beispiel einen runden Geburtstag. Da steckt dann viel Arbeit drin, Handwerkskunst, und auch viel Liebe und Zuneigung, weil jemand lange darüber nachgedacht hat, was für Motive und Deko-Ideen der beschenkten Person gefallen würden. Eine solche Torte geschenkt zu bekommen, ist immer etwas Besonderes, und sie zu backen und zu dekorieren auch.