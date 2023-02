SZ-Magazin: Frau Hercules, Sie sind in der Region Cherson im Süden der Ukraine aufgewachsen. Was ist Ihre erste Erinnerung, die mit Essen zu tun hat?

Olia Hercules: Ich erinnere mich daran, wie meine Mutter die erste Gurke der Saison in eine Schüssel schneidet und daraus einen einfachen, köstlichen Salat macht. Dieser Duft und das Geräusch, wenn die Stücke in die Schüssel fielen, waren für mich immer Vorboten des Sommers. Meine Mutter schnitt die Gurke in der Hand statt auf dem Schneidebrett.