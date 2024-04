»Gemüse einfach wunderbar« von Alice Hart (vegetarisch)

Das Buch: »How to eat a rainbow every day« lautet der Untertitel im englischen Original: Wie man jeden Tag einen Regenbogen isst. Die Fotos und Illustrationen halten das Versprechen. Die farbenfrohen Gerichte – oft aus der asiatischen oder mediterranen Küche – sind nach Jahreszeiten sortiert. Im Frühling findet man zum Beispiel ein vietnamesisches Frühstücks-Omelett mit Frühlingszwiebeln und Kräutern, im Sommer gebackene Zucchini-Erbsen-Röllchen mit Halloumi und Tomaten. Das Gemüse spielt hier die Hauptrolle, nur in wenigen Rezepten sind verarbeitete Produkte wie Tofu enthalten.