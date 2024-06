Auf der Suche nach dem besten vegetarischen Schnitzel

Die Kinder lieben Schnitzel. Am liebsten mit Pommes oder Bratkartoffeln, am liebsten viermal pro Woche. Ihr Vater hat das Schnitzelklopfen und Panieren deshalb zu seiner Perfektionsaufgabe gemacht (mittlerweile schwört er auf Pankomehl statt auf normale Semmelbrösel, ein Schuss Mineralwasser muss auch rein). Und er weiß, an welchem Marktstand es das beste Bio-Kalbfleisch gibt. Seine Schnitzel-Akribie macht ihn stolz und die Kinder glücklich.

Stolz sind erst recht die Österreicher auf ihr Schnitzel, Wiener Schnitzel natürlich, nicht Wiener Art. »Das Wiener Schnitzel