In Deutschland habe ich alle möglichen Arten des Sterbens kennengelernt. Es würde für einen ganzen Katalog reichen.

In Odessa war ich mit dem Tod eher flüchtig bekannt. Mein Opa starb an einem seltenen Blutkrebs. Bumm, und weg war er. Ein anderer Opa von mir starb acht Jahre lang an einem Schlaganfall. Er hielt sich hartnäckig. Lief nicht, sah nicht, schrumpfte zusammen wie eine vertrocknete Blume, die man zwischen die Seiten eines Buches legt.

Ich sah den Tod in Vorlesungen zur