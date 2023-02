Wie man gesünder durch den Arbeitsalltag kommt

Es wäre alles ein wenig einfacher, wenn unsere Vorfahren in der afrikanischen Steppe auch schon am Schreibtisch gearbeitet hätten. So aber schleppen wir uns viele tausend Jahre später durch unsere Arbeitstage, mit einem Körper, der eigentlich gar nicht dafür gemacht ist. Zu wenig Bewegung, zu viel Sitzen, zu wenige Pausen – der Trend zum Homeoffice hat die Probleme nur noch verstärkt. Aber keine Sorge: Mit diesen Tipps kommen Sie gesund und effektiv durch den Büroalltag – und müssen doch nicht zum Jäger und Sammler umschulen.