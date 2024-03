»Der Geist entwickelt sich mit den Waden«

Frau Eberhardt, etliche Menschen fahren inzwischen Gravel- oder Rennrad. Warum sollten diejenigen, die es noch nicht tun, damit anfangen?

Für mich ist es die Kombination aus Ausdauersport und Natur. Es ist sehr abwechslungsreich, zwischen Anstrengung beim Hochstrampeln am Berg und Spaß bei der Abfahrt. Das ist für mich unschlagbar. Man kann jeden Tag neu wählen, wonach einem ist. Ob man schnell fahren will oder gemütlich. Fahrradfahren ist das, was man draus macht – es braucht keine beeindruckende Kilometerzahl, um ein richtiger Radfahrer zu sein. Rennradfahren ist nicht nur Tour de France.