»Ein Frauenherz muss grundsätzlich mehr arbeiten«

SZ-Magazin: Frau Eifert, in Ihrem Buch schreiben Sie: »Ein Frauenherz ist kein kleines Männerherz«. Was sind denn die wesentlichen Unterschiede?

Sandra Eifert: Zum einen gibt es anatomische Unterschiede: Der gesamte Frauenkörper ist durchschnittlich etwas kleiner. Auch das Herz mit all seinen Strukturen, etwa den Herzklappen oder den Gefäßen. Frauen haben aber auch generell weniger Muskulatur im Körper als Männer. Bei Männern ist die Muskelmasse im gesamten Körper testosteronbedingt höher, ihr Herzmuskel ist kräftiger und kann sich stärker kontrahieren.

Wie wirkt sich das aus?

Das weniger muskulöse weibliche Herz kann mit jedem Schlag weniger Blut durch den Körper pumpen. Um den Kreislauf trotzdem optimal zu versorgen, schlägt es deshalb pro Minute zehn Schläge schneller als das Herz eines Mannes. Die Natur hat uns Frauen zudem eher so angelegt, empfindsam auf Stress zu reagieren. Wir verarbeiten ihn anders als Männer, besonders unser Herz reagiert stärker darauf. Bei uns Frauen ist auch dadurch ein stärkerer Anstieg der Herzfrequenz und des Blutdrucks zu beobachten.