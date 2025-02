SZ-Magazin: Herr Pluess, Sie forschen als Psychologe zum Thema Hochsensibilität – gleichzeitig sind Sie selbst hochsensibel. Wie äußert sich das bei Ihnen?

Michael Pluess: Da gibt es ein einfaches Beispiel: Ich arbeite gern in Cafés, aber das funktioniert nur, solange die Gespräche der Leute um mich herum einen gleichmäßigen Geräuschpegel verursachen. Wenn jemand besonders laut telefoniert, fällt es mir schwer zu arbeiten. Vor vielen Jahren habe ich mir ein Büro mit einer Kollegin geteilt, die oft Chips aß. Das Geräusch war unerträglich, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Was zeichnet hochsensible Menschen noch aus? Grelles Licht, laute Geräusche, Konflikte, das alles nehmen sie stärker wahr, was viele belastet. Hochsensible Menschen reagieren aber auch stärker auf positive Erfahrungen.