»Ich dachte lange, ich sei ein fauler Sack«

SZ-Magazin: Wie würden Sie Ihren Zustand beschreiben, als die Depression Sie im Griff hatte?

Byung Jin Park: Ich habe mich wie eine seelenlose Maschine gefühlt. Bis zu einem gewissen Grad habe ich es zwar geschafft zu funktionieren – also aufzustehen und zur Arbeit zu gehen –, aber mit einer großen innerlichen Leere. Hinzu kamen die psychosomatischen Symptome, die irgendwann so stark waren, dass ich mich krankmelden musste und wie mit einer schweren Grippe im Bett lag.

Was genau meinen Sie mit innerlicher Leere?

Eine Art Taubheit, Empfindungen wie Trauer oder Glück waren weit weg. Ich stand buchstäblich neben mir. Als wäre ich nicht in mir selbst, sondern der Beobachter einer leeren Hülle. Der Alltag fühlte sich unwirklich an. Als würde ein Film ablaufen, der eigentlich nichts mit mir zu tun hatte. Eine Depression kann sich aber bei jedem Menschen unterschiedlich äußern, und ich kann hier nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen.

Wo verläuft Ihrer Meinung nach die Grenze zwischen Traurigkeit oder Antriebslosigkeit und der Krankheit Depression?

Auch für mich als Betroffener ist diese Grenzziehung sehr schwierig, und während der Pandemie ist die Grenze wohl noch fließender als sonst. In meinem Fall waren es erst die psychosomatischen Symptome, die mich glauben ließen, dass ich ein echtes Problem habe. Ich wachte auf, war geistig voll da, wusste, ich muss jetzt aufstehen und zur Arbeit gehen, konnte mich aber nicht rühren. Mein Körper hat sich wie Blei angefühlt, und ich konnte tatsächlich meine Arme und Beine nicht bewegen. Ich würde immer auf die Dauer der schlechten Phasen achten und in mich hineinhorchen: Ist das ein Zustand, der in absehbarer Zeit wieder vergehen dürfte, oder verankert sich da gerade etwas in meinem Inneren?

Was sollte man Ihrer Ansicht nach man tun, wenn man sich auch nach reiflicher Selbstbeobachtung nicht sicher ist, was mit einem los ist?

Das können natürlich nur Fachleute klären. Die Hausärzte sind sicherlich eine gute erste Anlaufstelle, die einem sagen, wie man weiter verfahren kann.

Sie waren in einer psychosomatischen Klinik am Chiemsee – wie kam es dazu?

Ein oder zwei Jahre zuvor war ich bei einer Psychotherapeutin. Ich hatte große Eheprobleme und stieß per Zufall auf ihr Schild, auf dem auch »Beratung bei Ehekrisen« stand. Ich wollte meine Ehe retten und machte einen Termin aus. Im Gespräch kam sie schnell auf den Punkt: »Herr Park, bevor wir über Ihre Ehe sprechen, müssen wir über Sie sprechen.« Nach einigen weiteren Sitzungen meinte sie, es handele sich bei mir höchstwahrscheinlich um mittlere bis schwere depressive Episoden. Es gibt ja allerhand Formen, in denen sich Depressionen zeigen. Es gibt posttraumatische Belastungsstörungen, es gibt eine Borderline-Störung, es gibt schwere Depressionen und es gibt situative Depressionen, beispielsweise nach dem Tod eines Angehörigen.

Was dachten Sie bei dieser Diagnose?

Ich? Kann nicht sein. Ich hatte ein Klischee im Kopf: Depressive, das sind die Leute, die den ganzen Tag traurig im Bett liegen und nichts hinkriegen. Ich habe eine Weile gebraucht, um zu akzeptieren, dass ich ein Betroffener bin.

Was passierte dann?

Durch die Gesprächstherapie ging es mir zunächst psychisch besser, aber als diese grippeartigen Symptome immer mehr wurden, hat meine Psychotherapeutin gefragt, ob ich mir einen Klinikaufenthalt vorstellen könne. Ich dachte erst, oh Gott, geschlossene Anstalt, aber eine psychosomatische Klinik ist vielmehr ein Ort, an dem man zu sich finden kann. Ich hatte nichts zu verlieren und willigte ein.

Was war das Wichtigste, das Sie in der Therapie gelernt haben?

Eine Menge, nur ein Beispiel: Mir hilft es, mich körperlich zu verausgaben. In der Therapie bin ich schon beim Nordic Walking an meine Grenzen gekommen mit meinem Übergewicht und meinen Plattfüßen. Achtsamkeit ist ein bemühter Begriff, aber wenn ich achtsam bin, und das bedeutet für mich, aktiv und im Jetzt zu sein, verhalten sich meine negativen Gefühle ruhig. Ich kenne das Achtsamkeitskonzept aus dem Buddhismus schon länger. Mein Vater hat mir das beigebracht. Auch hier gibt es nicht den einen richtigen Weg. Manche mögen eine Sitz-Meditation, andere eine Geh-Meditation, wieder anderen helfen Atemtechniken. Mir hilft die körperliche Verausgabung. Daneben helfen mir im Alltag Atem- und Entspannungstechniken – das kann man belächeln, aber alles, was hilft, ist gut.

Welchen Einfluss, denken Sie, hat unsere moderne Gesellschaft auf Depressionen?

Die Depression wird manchmal als Modekrankheit gesehen, als krassester Ausdruck unserer Leistungsgesellschaft, und viele meinen, sie zu haben, ohne je einen Arzt konsultiert zu haben. Andererseits kann man sich schon die Frage stellen: Warum denken sie das? Warum sind wir alle so maschinenhaft geworden? Warum ordnen so viele Menschen ihr Wohlbefinden der Arbeit und dem Erfolg unter? In meinem Buch steht der Satz: »Die Anstalt ist nicht hier drinnen, die Anstalt ist da draußen.«

Und was meinen Sie damit?

Als Rechtsanwalt in unterschiedlichen Kanzleien war ich es gewohnt, dass der Erfolg eigentlich nur an einer Größe hing, am Umsatz. Das ist einerseits verständlich, andererseits merke ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber, dass es auch anders geht. Ich habe mit der Geschäftsführung von Anfang an offen über meine Depression gesprochen, und mir wurde immer glaubhaft vermittelt: Wir kriegen das hin. So etwas hilft Betroffenen sehr dabei, stabiler zu werden. Es ist sehr wichtig, angstfrei sagen zu können, wer und wie man ist.

Haben Sie deshalb ein Buch geschrieben?

In erster Linie für meine Tochter, damit es ihr hilft zu verstehen, warum ihre Eltern auseinandergegangen sind, als sie noch so klein war, warum der Vater plötzlich weg war. Aber ja, ich will, dass wir über dieses Thema offen sprechen können.

Ihre Widmung lautet: »Für Phoebe, die beste Tochter der Welt. Trotz des mangelhaften Vaters« – sehen Sie sich tatsächlich immer noch als mangelhaft?

Die Depression gehört zu meinem Leben. Ich habe einen guten Job, eine wundervolle Familie, eine tolle Partnerin, mir geht es gut. Trotzdem wird mich die Frage, ob ich gut genug bin, mein Leben lang begleiten. In meinem Kopf gibt es einen Esstisch, an dem alle Gefühle Platz nehmen dürfen. Ich habe den negativen Gedanken früher keinen Platz zugewiesen, und sie haben getobt. Wut, Angst und Sorgen sitzen jetzt mit am Tisch. Aber ich habe die Kontrolle. Und diese Widmung an meine Tochter ist eine nüchterne Feststellung, dass ich dieses Gefühl der Mangelhaftigkeit habe. Und haben darf. Denn ich habe mittlerweile verstanden: Meine eigene Wahrnehmung muss nicht immer der Realität entsprechen.

Die ersten zehn Jahre Ihres Lebens verbrachten Sie in Südkorea. Welche Rolle könnte diese kulturelle Prägung bei Ihrer Krankheit gespielt haben?

Ich denke schon, dass Kultur immer eine Rolle spielt. Ein Beispiel: Der Respekt vor Älteren ist in Korea viel ausgeprägter, und ich bin diesbezüglich sehr altmodisch aufgewachsen. Ich sieze meine Eltern bis heute. Mein Eindruck ist: Über Gefühle spricht man nicht. Und über schlechte Gefühle erst recht nicht. Das hat mich natürlich beeinflusst. Meinem Empfinden nach ist Depression in Korea ein noch größeres Tabu, obwohl mittlerweile auch viel im Umbruch ist.

Mit welchen Methoden halten Sie sich heute obenauf?

Es sind Menschen, die mich da halten: meine Eltern, meine Schwester, meine Freundin. Ich bin ja nach dem Klinikaufenthalt mit Mitte dreißig erstmal wieder zu meinen Eltern gezogen – cool, oder? Auch wenn die koreanische Familie vielleicht etwas distanzierter in Bezug auf Gefühle ist, der Zusammenhalt wird großgeschrieben, das ist schön. Es ist aber sehr wichtig, sich um sich selbst zu kümmern. Und das mache ich vornehmlich mit Sport und Musik. Ich spiele seit meinem sechsten Lebensjahr Klavier. Ukulele und Gitarre sind dazugekommen. Ich versuche, jeden Tag etwa eine Stunde mit dem Rad draußen zu sein. Es gibt aber Tage, da kann und will ich nicht, und das ist auch okay.

Nehmen wir an, ich will Sport machen, kann mich aber nicht aufraffen. Wie unterscheide ich, ob ich faul bin, eine Pause brauche oder gerade in eine depressive Phase rutsche?

Auch hier kann ich nur von mir sprechen: Ich dachte lange, ich sei ein fauler Sack. Bei mir gilt: Wenn ich nur faul bin, dann kann ich zuhause liegen, und das ist dann auch in Ordnung. Wenn ich depressiv bin, dann liege ich zuhause und denke, ich bin der größte Versager der Welt – und dieser Gedanke hält sich.

Menschen, die sich um andere Menschen sorgen: Wie sollen sie mit dem oder der potenziell Depressiven sprechen, ohne zu verletzen?

Ich hoffe, diese Antwort ist nicht zu dunkel: Wenn es um die psychische Gesundheit geht, ist letzten Endes die betroffene Person selbst zuständig. Man kann beistehen und Mitgefühl zeigen, man kann aber nichts ändern. Wenn man das verstanden und wirklich verinnerlicht hat, kann man nichts mehr falsch machen.

Was sollte man also sagen?

Zum Beispiel: W»Ich nehme wahr, dass es dir schlecht geht. Ich möchte gerne helfen. Aber ich weiß, dass ich das nicht richtig kann. Ich möchte aber für dich da sein und bin da, wenn du mich brauchst.« Machen Sie bloß nicht den Fehler und machen das Problem eines anderen zu Ihrem eigenen. Dann leiden nämlich zwei.

Und was will ein depressiver Mensch nicht hören?

Es ist verletzend, wenn jemand die Krankheit nicht ernstnimmt. Wenn jemand sagt, ich habe Krebs, würde man nie entgegnen: Dann geh doch mal raus an die frische Luft, das tut dir gut. Und wenn sich jemand ein Bein bricht, sagt auch niemand: Fang einfach wieder zu laufen an, dann geht es schon. Hat jemand Depressionen, tun manche Menschen das relativ schnell ab: Tank mal bisschen Sonne, triff deine Freunde… Andererseits habe ich auch ein wenig Verständnis für dieses Unverständnis, denn bevor ich selbst betroffen war, hatte ich auch keine Ahnung.

Hat Ihnen Ihre Depression auch etwas Positives gebracht?

Ich will mich nicht grämen, dass etwa zehn Jahre meiner Zwanziger- und Dreißigerjahre der Depression zum Opfer gefallen sind. Noch vor zwei, drei Jahren sah ich keinen Wert in meinem Leben. Aber durch alles, was ich seither durchlebt habe, bin ich heute in der Lage, auch die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen. Dinge, die mir vor meiner Depression als selbstverständlich genommen habe. Meine Familie, Freundschaften, einen Sonnenuntergang.

Wenn Sie den Verdacht haben an Depression zu leiden, ist das Gespräch mit einem Arzt oder Psychotherapeuten unverzichtbar. In Notfällen wenden Sie sich bitte an die nächste psychiatrische Klinik oder einen Krisendienst (Adressen finden Sie zum Beispiel hier und hier – oder direkt an den Notarzt unter der Telefonnummer 112).