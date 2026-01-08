»Die Krankheit definiert mich nicht«

Es ist der 10. August 2022, als Sofia Kröplin die Diagnose bekommt. Brustkrebs, mit 29 Jahren. In der Folge wird sie fünf Monate Chemotherapie durchlaufen, dann eine brusterhaltende Operation, schließlich fünf Wochen Bestrahlung, die begleitende Immuntherapie wird noch ein Jahr weiterlaufen. Heute ist Kröplin 33 Jahre alt, seit Anfang 2024 gilt sie als krebsfrei. Geheilt ist sie noch nicht. Davon spricht man in der Krebsmedizin erst nach fünf krebsfreien Jahren. Rund 1,6 Millionen Menschen in Deutschland leben derzeit mit Krebs.