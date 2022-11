»Wenn das Hobby und die Arbeit wegbrechen, fehlt das Leben«

17 Millionen Europäerinnen und Europäer sind von Long Covid betroffen, schätzt die WHO. Wie geht es Ihnen, bald drei Jahre nach Beginn der Pandemie? Im ersten Teil unseres Gesundheits-Zweiteilers erzählen vier Betroffene von ihrem neuen Leben mit der Krankheit. Im zweiten Teil in der nächsten Woche erklärt Prof. Dr. Rembert Koczulla, Chefarzt der Abteilung Pneumologie der Schön-Klinik-Gruppe in Schönau am Königssee, was hinter Long Covid steckt, was bereits bekannt ist und wie gravierend er das Problem sieht. Falls Sie den zweiten Teil nicht verpassen wollen, können Sie sich hier für den Gesundheits-Newsletter anmelden, dann landet er direkt in Ihrem Email-Postfach.