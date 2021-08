Reisen Sie viel, Herr Frühwein?

Ein Tropenmediziner muss sogar viel reisen. Schon für die Ausbildung muss man ein Jahr in den Tropen verbringen. Zuletzt war ich in Neuseeland. Ich hatte schon Denguefieber und diverse Magen-Darm-Geschichten, aber nie was Ernstes. Was man sich halt in den Straßenküchen dieser Welt so einfangen kann.

Welche Impfungen sollte jeder Mensch haben, der viel und weit reist?

Das kommt darauf an. Mich als Arzt interessiert nicht nur das Reiseziel, sondern, was die Person dort vorhat: Geht’s nach Koh Samui in ein Fünf-Sterne-Resort oder auf eigene Faust quer durch die Reisfelder Indiens? Ist medizinische Infrastruktur da? Bekomme ich hochwertiges Essen? Esse ich gern auf der Straße? Die Grundlage für jeden Impfschutz ist, die eigene Standardimpfung für zuhause altersentsprechend auf dem neuesten Stand zu haben. Zum Beispiel gehört die Influenza zu den häufigsten Erkrankungen, die man sich auf Reisen zuzieht, auch Tetanus gibt es überall auf der Welt. Vor allem Ältere sollten dieses Risiko nicht unterschätzen. Wir reden also nicht nur über exotische Impfungen.